İş Bankası'ndan dolar cinsi tahvil ihracıyla 500 milyon dolar borçlanma

İş Bankası, 5,5 yıl sonra erken itfa imkânı sunan dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracında 500 milyon dolar borçlandı. İhracın nihai getirisinin ise yüzde 9,125 olduğu belirtildi.

İhraca gelen talep 1,4 milyar dolar seviyesinde

IFR'ın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, dün akşam tamamlanan ihraca gelen talep 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İlk olarak yüzde 9,5 civarında açıklanan getiri beklentisi, daha sonra yüzde 9,125 ile yüzde 9,25 arasına revize edildi.

Bankadan yapılan açıklamada, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bir bankalar grubunun, küresel yatırımcılarla yapılacak toplantılar için yetkilendirildiği ifade edildi.