İş Bankası'ndan ekonomiye 405.2 milyar lira kaynak

08 Ağustos 2019

Türkiye İş Bankası, konsolide bazda aktif büyüklüğünü Haziran 2019 itibarıyla 524,5 milyar TL’ye yükselterek “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını korudu.

Yılın ilk yarısında, konsolide bazda 2,9 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü, Haziran ayı sonu itibarıyla 58,7 milyar TL’ye ulaştı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk yarısında alınan finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ülkemiz ekonomisine her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya devam ettik. Haziran sonu itibarıyla, konsolide bazda ekonomiye sağladığımız toplam kaynak 405,2 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Adnan Bali, “95. yaşını kutlamaya hazırlanırken sektördeki öncü ve güçlü konumunu muhafaza eden İş Bankası, önümüzdeki dönemde de tüm faaliyetlerinde ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikalarını sürdürecektir” dedi.