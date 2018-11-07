İş Bankası’ndan ekonomiye 444 milyar TL destek

07 Kasım 2018

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında, 2017 yıl sonuna göre yüzde 22,7 oranında artış göstererek 444,3 milyar TL oldu.

Banka “Türkiye’nin En Büyük Özel Bankası” konumunu da sürdürmüş oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İş Bankası, milli ekonomide güven tesisinin daha da önem kazandığı bu dönemde, hanehalkı ihtiyaçlarından, ülkemizin büyük ölçekli yatırımlarının finansmanına kadar geniş bir yelpazede, ekonomiye destek sağlamaya devam etti. Banka, yılın üçüncü çeyreğinde de bir yandan ihtiyatlı ve seçici yaklaşımını sürdürürken, diğer yandan da verimlilik unsurunu gözeterek kaynaklarını tahsis etmeye özen gösterdi” dedi.

Bu dönemde, bankanın nakdi kredileri 291,3 milyar TL’ye, gayrinakdi kredileri ise 111,5 milyar TL’ye yükseldi. Böylelikle, İş Bankası’nın ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı toplam kaynak tutarı 402,8 milyar TL’ye ulaştı.

Yaygın şube ağı, dijital bankacılık kanalları ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile İş Bankası, mevduat hacmini 2017 yıl sonuna göre %19,3 oranında artırarak 243 milyar TL’ye yükseltti. Banka aynı dönemde kaynak yapısını çeşitlendirmek ve fonlama maliyetlerini yönetmek amacıyla mevduat dışı kaynakları etkin bir biçimde kullanarak,yurt içi ve yurt dışı piyasalarda menkul kıymet ihracı ve kredi temini yoluyla borçlanma işlemlerini başarıyla sürdürdü.

Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yarattığı olumsuz koşullara rağmen, kuvvetli mali bünyesini muhafaza eden İş Bankası, cari yılın ilk dokuz ayında 4,6 milyar TL net kâr elde etti. Aynı dönemde, bankanın özkaynak büyüklüğü ise 46,6 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan ve risklerini etkin bir şekilde yönetmeye devam eden İş Bankası’nın sermaye yeterliliği rasyosu ise Eylül ayı sonunda %17,4 düzeyinde gerçekleşti.

Adnan Bali, “Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini ‘Türkiye’nin Bankası’ olma vasfıyla ve ülke ekonomisine katma değer yaratma gayesiyle yürüten İş Bankası, önümüzdeki dönemde de milli bankacılığın önderliğini üstlenmeye ve Türkiye’de en çok güven duyulan müesseselerden biri olmaya devam edecektir” dedi.