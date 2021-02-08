İş Bankası'ndan ekonomiye 485,1 milyar lira kaynak

Türkiye İş Bankası, 2020 yıl sonu itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yılına göre yüzde 26,9 oranında artırarak 593,9 milyar liraya yükseltti ve “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını sürdürdü.

İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 67,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 485,1 milyar liraya ulaştı.

Banka, yıl sonu itibarıyla, 6,8 milyar lira düzeyinde net kâr elde etti. Dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, “2020 yılı, pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen, kesintisiz hizmet sunma gücümüzü kanıtladığımız bir yıl oldu. Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yıl sonu itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485,1 milyar liraya ulaştı.” ifadelerini kullandı.

1,6 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi 368,9 milyar liraya ulaştı. Ana fonlama kaynağı olan mevduatın toplam pasif içindeki payı yüzde 62,1 seviyesinde oluştu.

Banka mayıs ve kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1,6 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Yıl içerisinde de ayrıca 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç etti. Bu ihraç 2018 yılının şubat ayından bu yana Türk bankaları tarafından yurtdışından gerçekleştirilen, katkı sermaye niteliğindeki ilk piyasa işlemi oldu.

Bankanın dijital müşteri sayısı ise yıl sonunda 9,2 milyona yükselirken, şube dışı kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payı yüzde 96 seviyesine ulaştı.