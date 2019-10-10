İş Bankası'ndan esnafa özel 'İşim Kart'

10 Ekim 2019

Türkiye İş Bankası, müşteri ihtiyaçlarına uygun finansal çözümlerine "İşim Kart" ile bir yenisini daha ekledi. Esnaf tarafından kolay erişilebilen, sunduğu çözümler ile esnafın hayatını kolaylaştıran, işletmelere mal ve hizmet alımları, günlük harcamalar ve nakit akışı/vadelendirme konusunda kolaylık sağlayan ticari kredi kartı olarak konumlandırılan İşim Kart'ın birçok özelliği bulunuyor.

İşim Kart, Maximum özellikli ticari kartların puan, taksit, vadelendirme ve kampanyalardan faydalanma gibi avantajların yanı sıra;

• Asgari ödeme oranının %10 olması,

• İlk hesap özetinde 1.000 TL harcamaya 100 TL MaxiPuan verilmesi,

• Asgari 2 otomatik fatura talimatı tanımlanması halinde İnternet Şube veya İşCep üzerinden kullanabilecek 25 havale ve 25 EFT işleminden oluşan "İşim Kart İşlem Paketi" hediye verilmesi gibi ekstra faydalar sağlayacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek yaptığı açıklamada, "İşim Kart'ı sunmadan önce pek çok esnaf müşterimizle görüştük, onları dinledik ve ihtiyaçlarına en uygun kredi kartı çözümünü üretmeye gayret ettik. Türkiye'nin Bankası olarak esnafın her zaman yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.