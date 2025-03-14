İş Bankası'ndan girişimcilere uzaktan müşteri olma imkanı

Türkiye İş Bankası, girişimcilerin, girişimcilik şubesine uzaktan müşteri olabileceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, uzaktan kimlik tespiti yönetmeliği kapsamında hayata geçirdiği "Müşteri Olmak İstiyorum" deneyimini girişimler için özelleştirerek, farklı şehirlerde yerleşik teknoloji girişimlerine, "İşCep Start-up Müşteri Olmak İstiyorum" hizmetiyle dijitalden müşteri olma olanağı sunuyor.

Girişimcilik şubesine gitmeye gerek kalmıyor

Girişimcilik dünyasını yakından tanıyan, alanında tecrübeli çalışanların yer aldığı startup şube modelinin ilkini Kasım 2021'de İş Kuleleri'nde, ikincisini İzmir'in önde gelen teknoloji girişimcilik merkezlerinden İzQ'da, üçüncüsünü ise Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (TEKMER) açan bankanın, girişimcilere yönelik ihtisas şubelerini yaygınlaştırma stratejisi doğrultusundaki dördüncü konumu İşCep oldu.

Teknoloji odaklı, inovatif, hızlı ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modellerine sahip girişimciler, girişimcilik şubesine gitmeden, yeni hizmet sayesinde bankanın müşteri olabiliyor.

Girişimcilik şube müşterisi olan startuplar, "Teknolojik Girişimci Paketi"ne erişerek dijital kanallardan havale, EFT işlemlerini ücretsiz yapabiliyor.

"Maximiles Business Startup Kredi Kart" sahibi olarak "Amazon Web Services (AWS)" iş birliğinde sunulan "AWS Activate" kredisine erişebilen girişimciler, ayrıca "İşCep Startup" temasını kullanarak özelleştirilmiş kampanya ve iş birliklerine ulaşabiliyor.

Girişimlerin, cep telefonlarına İşCep'i indirip Start-up Müşteri Olmak İstiyorum seçeneğine tıkladıktan sonra vergi kimlik, kimlik kartı ve cep telefonu numaralarıyla e-posta adresi bilgilerini girmesi gerekiyor. Bireysel müşteri numarası olan girişimciler sadece firmaları için başvuru formunu doldururken, banka müşterisi olmayanlar önce bireysel müşteri olarak işlemlere başlayabiliyor.

Tek ortaklı limited şirketler süreci uçtan uca dijital ortamda tamamlarken, birden fazla ortaklı limited şirket veya anonim şirket sahipleri süreci uzaktan portföy yöneticisi aracılığıyla tamamlayabiliyor.

"Tüm teknokentlere ulaşmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, hızlandırma programlarının, fonları ve iş birlikleriyle girişimcilik ekosisteminin genişlemesini ve derinleşmesini desteklediğini belirterek, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki girişimcilik şubelerine, girişimcilere ve ekosistem paydaşlarına geniş değer önerisi sunduklarını kaydetti.

Şubeleri aracılığıyla girişimcilik ekosisteminin yüzde 35'ini kapsayan müşteri portföyüne sahip olduklarını kaydeden Lüle, "İşCep Start-up Müşteri Olmak İstiyorum ile teknoloji girişimlerine özel ürün ve hizmetlerle donatılmış şube modelini ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. Bu hizmetle ülkemizdeki tüm teknokentlere ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.