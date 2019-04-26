İş Bankası'ndan "seçim" açıklaması

26 Nisan 2019

İş Bankası, İlçe Seçim Kurullarınca yapılan görevlendirmelerin 31 Mart yerel seçimlerine özgü olmadığını, uzun yıllardır yapılan tüm seçimlerde benzeri görevlendirmelerin muhtelif İlçe Seçim Kurullarınca yapıldığını bildirdi.

Bankanın Twitter hesabından yapılan açıklamada; bazı yayın organlarında ve sosyal medyada, İş Bankası çalışanlarının kamu görevlisi olmamasına rağmen 31 Mart seçimlerinde sandık kurulu başkanı ya da kurul üyesi olarak görev yaptıklarına ilişkin haberler yer aldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"İlçe Seçim Kurulları, sandık kurullarında görev vereceği bankamız çalışanlarını re'sen seçmektedirler. Çalışanlarımızın seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğundadır. Bankamızın bu süreçlere herhangi bir dahli bulunmamakta olup, seçimlerde çalışanlarımızın görev almasına yönelik bankamızca bir talepte bulunulmamaktadır.

Ayrıca, İlçe Seçim Kuruları yalnızca bankamızdan değil birçok özel banka ve kuruluştan da aynı şekilde görevlendirmeler yapmaktadır. Nitekim, kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan listelerde bankamız dışındaki kuruluşlardan da görevlendirmeler yapıldığı açık bir şekilde görülmektedir."