İş Bankası'ndan yeni sendikasyon

İş Bankası 434 milyon euro ve 328 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada kredinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin, euro dilimi için euribor artı yüzde 1.75, dolar dilimi için libor artı yüzde 2.15 olarak gerçekleştiği belirtildi.