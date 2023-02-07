İş Bankası’nın 4. çeyrek net kârı beklentilerin üzerinde
İş Bankası 2022 yılının 4. çeyreğinde 19,3 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde, 23 milyar 528 milyon TL net dönem kârı elde etti. Çeyreksel bazda kârını yüzde 56,5 oranında artıran bankanın net karı 2022 yılının tamamında ise 61,5 milyar TL oldu. Bankanın 2021 yılının tamamında net karı 13,5 milyar TL seviyesindeydi.
Türkiye İş Bankası, 2022 yılı finansal sonuçlarını duyurdu.
Finansal sonuçlara göre, Bankanın 2022 yılsonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 782,4 milyar TL’si nakdi, 246,7 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere 1 trilyon TL’ye yükseldi.
Toplam mevduat hacmi aynı dönemde 931 milyar TL’ye ulaşan Bankanın, TP mevduat hacmi ise 2021 yılsonuna göre %130,4 oranında artarak 386 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
İş Bankası, 2022’de toplam 61,5 milyar TL net kâr elde etti. Özkaynak büyüklüğü 2022 yılsonunda 191,4 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü 1,4 trilyon TL’ye ulaşan Bankanın, sermaye yeterlilik oranı ise %24,4 seviyesinde gerçekleşti.