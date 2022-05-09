İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı

İş Bankası, aktif büyüklüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine çıkardı. Bankanın ilk çeyrek net kârı 8,4 milyar TL oldu.

Nakdi kredi hacmini 556,8 milyar TL'ye, gayrinakdi kredi hacmini 209,5 milyar TL’ye yükselten İş Bankası'nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 766,3 milyar TL'ye ulaştı.

İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, Mart 2022 itibarıyla 667,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın Türk parası mevduat hacmi 2021 yıl sonuna göre %33,1 oranında artarak 223,1 milyar TL’ye, Türk parası ticari mevduatı ise %76’lık artışla 85,6 milyar TL’ye çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde 8,4 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 108,4 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu, %23,5 düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratmaya bu dönemde de devam ettik. Dinamik iş modelimiz ile modern ve sağlam teknoloji altyapımızın yanı sıra sahip olduğumuz değerlerle, sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ekonomiye kesintisiz destek vermeyi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.