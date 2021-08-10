İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 661,6 milyar TL

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yılının ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, “İş Bankası olarak, ülke ekonomisinin COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini önemli ölçüde ortadan kaldırmaya çalıştığı ve ekonomik toparlanmanın ivmelendiği bu dönemde, katma değer sağlayan iktisadi paydaşlara finansman desteğini tereddüt etmeden sürdürdük. Kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi Türkiye’nin büyüme modelini üretime ve ihracata dayalı bir yapıya dönüştürme hedefi doğrultusunda kullanmaya özen gösterdik. Bu doğrultuda, ihracat kredilerimizdeki artış ikinci çeyrekte %10 düzeyinde gerçekleşti” dedi.

İş Bankası’nın nakdi kredi hacmi 396,4 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi 148 milyar TL seviyesine ulaştı ve böylece Banka’nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı Haziran 2021 itibarıyla 544,4 milyar TL’ye yükseldi.