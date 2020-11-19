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İş Bankası'nın ana hissedarından hisse satışı için başvuru

İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 50 milyon nominal hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK'ya başvurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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İş Bankası'nın ana hissedarı İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 50 milyon nominal hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

Konuya ilişkin bilgilendirme KAP'ta yer aldı. İş Bankası'nın KAP'ta yer alan sermaye yapısına göre, ödenmiş sermayesi 4.5 milyar lira olan bankada söz konusu vakfın yaklaşık 1.69 milyar liraya karşılık gelen %37.52 hissesi bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydedilen hisseler bankanın sermayesinde %1.11 paya denk geliyor.

İş Bankası hisseleri günü yüzde 1.02 yükselişle 6.91 liradan tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 4 yükseliş kaydetti.