İş Bankası’nın net kârı 1.4 milyar TL

10 Mayıs 2019

Türkiye İş Bankası aktif büyüklüğünü Mart 2019 itibarıyla 426 milyar TL’ye yükseltti.

Bankanın toplam mevduat hacmi, önceki yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak Mart 2019 itibarıyla 253,8 milyar TL oldu.

İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde yurtiçi piyasalarda toplam 3,2 milyar TL tutarında menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 458 milyon TL net kâr elde eden İş Bankası'nın özkaynak büyüklüğü Mart 2019 itibarıyla 50,4 milyar TL’ye ulaştı.

Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,1 seviyesinde gerçekleşti.

İlk üç aylık finansal sonuçlara dair açıklama yapan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali,“İstihdam ve yatırım sürekliliği sağlayacak nitelikteki projelere, reel sektöre ve hane halkına tüm imkânlarımızla finansman desteği sağlamaya devam ettik. Mart 2019 itibarıyla nakdi kredi hacmimiz 270,9 milyar TL, gayrinakdi kredi büyüklüğümüz ise 93,6 milyar TL oldu” dedi.

Adnan Bali, “İş Bankası, önümüzdeki dönemde de sağlıklı büyüme stratejisinden ödün vermeden aktif kalitesini muhafaza etmeye, kaynak maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeye ve ülke ekonomisinin uzun vadeli gelişimini finanse etmeye devam edecektir” ifadesini kullandı.