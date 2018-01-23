İş dünyasının KGF’de ilk karnesi takdirlik

23 Ocak 2018

SERCAN AKINCI

Geçtiğimiz yıl ekonomiye can suyu olan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinde, iş dünyasının ödemeleri başladı. KGF desteklerinin verildiği dönemde sıkça dile getirilen konu, kredilerin kişisel harcamalarda kullanıldığı yönündeydi. İş dünyasının KGF destekli kredileri düğün yapmak, ev almak gibi alanlarda kullanıldığı ifade edilirken, geri dönüşlerde büyük sıkıntılar olabileceği vurgusu yapılıyordu. Bu yorumlara rağmen, Türkiye’de takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 2.88 seviyesindeyken, bankacılık sektöründen edindiğimiz bilgilere göre KGF geri dönüşlerinde sıkıntılı kısım binde 3’te kaldı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de KGF’de yüzde 7’ye kadar geri dönüş riskini karşılayacaklarını taahhüt ettiklerini fakat şu ana kadar bu oranın yüzde 1’in oldukça altında kaldığını vurguladı. Şimdi ise KGF’de yeni dönem başlıyor.

"Yeni dönem desteklerde sorunlu kredi daha da azalır"

Kredi Garanti Fonu desteklerine ilişkin DÜNYA’ya konuşan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, bu desteklerin ilk verilmeye başlandığı dönemde piyasanın kilidinin açıldığına işaret etti. O gün için ekonominin endişe verici bir duruma doğru sürüklenirken KGF’nin kurtarıcı olduğunu anlatan Gülle, desteklerden 365 bin firmanın yararlanıp, bu sayede 225 bin yeni istihdam sağlandığını dile getirdi. Kredilerdeki aksamanın yüzde 1’in altında kalmasının önemine de işaret eden Gülle, yeni dönem desteklerin beklentiler doğrultusunda, üretime yönelik verileceğini kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Şekib Avdagiç de yeni KGF desteklerininden daha çok üretim yapacak firmaların faydalanacak olmasının çok doğru bir karar olduğunu anlattı. Kredi geri dönüş oranının çok yüksek olmasının, çalışmanın çok başarılı olduğunu gösterdiğini ifade eden Avdagiç, “İlk dönemde münferit olarak sorunlar oldu ama şimdi yapılan çalışma daha başarılı olacak. İlk dönemde tecrübe edildi. Aksaklıklar varsa ortadan kaldırılacak. Bu dönem sorunlu kredi oranı daha da düşük olur” dedi.

Kredi Garanti Fonu ile Hazine arasında KGF desteklerinin yeni dönemi için dün protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Afrin bölgesine yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiye etkisinin son derece sınırlı olacağını söyledi. Şimşek, Türkiye’nin çok güçlü bir bütçesi ve mali alanı bulunduğunu, operasyonun ekonomiye çok sınırlı bir etkisinin olacağını vurguladı. Operasyonun kısa süreceğini belirten Şimşek, bunun sonucunda ise Türkiye’ye yönelik terör kaynaklı şokların azalacağını belirtti. KGF ve Hazine arasındaki 55 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturulmasına yönelik Hazine garantisi protokolü Mehmet Şimşek’in himayesinde Hazine Müsteşarı Osman Çelik ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından imzalandı.

55 milyar TL’lik kredinin 40 milyarı yatırım-üretim-ihracata

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018 için ayrılan 55 milyar TL’lik hacmin, yıl içinde önceki kredilerden geri dönüşlerle daha da artacağının altını çizdi. 2018 için yatırım-ihracatı önceleyen bir tasarım yaptıklarını belirten Şimşek, 55 milyarlık hacmin 25 milyar lirasının imalat sanayiine, 15 milyar lirasının da ihracatçıya kullandırılacağını bildirdi. Şimşek, “Bu dönemde cari açığı daha sürdürülebilir, daha makul seviyede tutmak için Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yatırımların ve ihracatın finansmanını önceliklendireceğiz. İmzalanacak protokol 55 milyar liralık bir kefalet limitini kapsayacak. 50 milyar lirası daha önce kullanılmamış, 5 milyar lirası geri dönüşler” dedi.

Hazine destekli KGF uygulamasının 2016’da devreye alındığını ve etkili bir politika aracına dönüştüğünü belirten Şimşek, 2017 büyümesine etkili olduğunun da altını çizdi. 2017’de önemli bir kısmı KOBİ olan 203 bin firmanın 218 milyar TL’lik kredi kullanmasının sağlandığını belirten Şimşek, kredilerin yüzde 80’inin düşük riskli firmalar tarafından kullanıldığını, riskli kredilerin yeniden yapılandırıldığı iddialarına karşılık olarak “Yüzde 7’ye kadar bir kaybı (geri dönüş riski) karşılayacağımızı taahhüt ettik. Şu ana kadar bu oran yüzde 1’in oldukça altında. Aktif kalitesi son derece yüksek bu kredilerin. KOBİ’ler, ihracatçılar, firmalar Hazine desteğini kaybetmek istemiyorlar” bilgisini verdi.