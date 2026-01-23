İş durumu ve talepte toparlanma: Finans sektöründe güven ocak ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) sonuçlarını yayımladı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarıyla oluşturulan endeks, bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine yükseldi.

İş durumu ve talepte iyyileşme

Endeksteki artışta, son üç ayda hizmetlere olan talep ile iş durumuna ilişkin değerlendirmelerdeki iyileşme belirleyici oldu. Anket sonuçları, finansal sektör temsilcilerinin mevcut iş koşullarına yönelik daha olumlu bir tablo çizdiğine işaret etti. Buna karşılık, gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentileri bir önceki ayla aynı seviyede kaldı.

İş durumu ve talebe ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda işlerin iyileştiğini bildirenlerin oranının arttığı, hizmetlere olan talepte yükseliş yaşandığını düşünenlerin de güç kazandığı görüldü. Önümüzdeki üç aya dair talep artışı beklentilerinde ise kayda değer bir değişim yaşanmadı.

İstihdam artışı gözlemlendi

İstihdam cephesinde ise son üç ayda istihdam artışı olduğunu belirtenler lehine olan görünüm zayıflarken, gelecek üç ayda istihdam artışı bekleyenlerin oranında güçlenme dikkat çekti. Benzer şekilde kârlılığa ilişkin değerlendirmelerde, geride kalan üç ayda kârlılık artışı bildirenlerin eğilimi zayıflarken, önümüzdeki döneme ilişkin kârlılık artışı beklentilerinin bir miktar güçlendiği kaydedildi.

Alt sektörler bazında bakıldığında, Finans ve Sigorta Faaliyetleri grubunda güven endeksleri farklı yönlerde hareket etti. Ocak ayında, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri” sektöründe 6,9 puan, “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektöründe ise 18,7 puanlık artış yaşandı. Buna karşılık, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları” sektöründe güven endeksi 0,9 puan geriledi.