İş Leasing'e TKYB'den yeni kaynak

İş Leasing, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla Dünya Bankası’ndan COVID pandemisinden etkilenen ve kayıtlı istihdamını arttıracak yatırım planları bulunan KOBİ ölçekli şirketlerin finansmanında kullanılmak üzere 30 milyon euro ve 30 milyon dolar tutarında olmak üzere iki farklı paketten oluşan bir kaynak sağladı.

Bahse konu paketler, “Acil Durum Şirket Desteği” ile “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” adını taşıyor.

İş Leasing Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü U. Şafak Öğün, “bu krediyi yalnızca bir fon kaynağı olarak değil, sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde atılan çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi. Öğün sözlerine; “Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk ve tek leasing şirketi olarak Dünya Bankası’nın bu kredi programına dahil olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Temin ettiğimiz bu kaynak ile ülkemizin istihdam artışına katkı sağlarken, COVID pandemisinden olumsuz etkilenen KOBİ’lerimizin makina yatırımlarını destekleyeceğiz. Halka açık en büyük leasing Şirketi olarak üreticilerimizin, reel sektörümüzün, KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde devam etti.