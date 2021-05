İş Portföy, 'Dijital Oyun Sektörü Karma Fon'u yatırımcılara sundu

Takip Et

Dünya çapında 150 milyar dolardan fazla gelir üreten dijital oyun sektörünün yatırım değerini keşfetmek, Türkiye'de ilk defa bir yatırım fonuyla mümkün oluyor. Türkiye'nin ilk ve tek dijital oyun sektörüne yatırım yapma imkânı sağlayan fonu İş Portföy Dijital Oyun Sektörü

Karma Fon'la oyun dünyasının sunduğu potansiyele artık kolayca yatırım yapılabilecek.

İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon, portföyünün en az %80'iyle dijital oyun sektöründeki oyunların yazılım ve donanımlarını geliştiren şirketlerden, eşsiz oyun deneyimlerini mümkün kılan platform sağlayıcılarına ve dijital oyunların oynandığı cihazların ve donanımların geliştiricilerinden, dijital oyun alanındaki organizasyon şirketlerine kadar, sektörün potansiyelini yansıtan geniş bir yelpazede, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerine ve borçlanma araçlarına yatırım yapıyor.

İş Portföy'ün Genel Müdürü Tevfik Eraslan, küresel dijital oyun sektörü ve dijital oyun temalı yeni fonları hakkında değerlendirmelerde bulundu:

"3 milyara yakın kullanıcıya eriştiği tahmin edilen küresel oyun sektöründen elde edilen gelirlerin 2020 yılında 159 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Bu gelirin %45'i mobil oyunlardan, %32'si konsol oyunlarından ve %23'ü bilgisayar oyunlarından elde edildi. Teknolojik gelişmeler, oyun satışı yapan platformların oyunculara sunduğu kolaylıklar ve akıllı telefonlar üzerinden oyunların her an her yerde geniş kitleler tarafından erişilebilir hale gelmesi sayesinde dijital oyun sektöründen elde edilen gelirlerin önümüzdeki dönemde büyümeye devam etmesi öngörülüyor. İş Portföy olarak global oyun sektörünün sunduğu potansiyelden yatırımcıları yararlandırmak amacıyla, dijital oyun sektörü alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin hisse senedi ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapacak olan İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon'umuzu sunmaya karar verdik."

Fonun Türkiye'de bu yatırım temasına dayalı yine ilk ve tek yatırım fonu olduğunu ileten Eraslan, "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon'un karşılaştırma ölçütünde yer alan Solactive Video Games & Esports Endeksi performansı ile Nasdaq Endeksi ve S&P 500 endeksi karşılaştırıldığında, 2020 yılında Solactive Video Games & Esports Endeksi dolar bazında %92 getiri sağlarken, Nasdaq Endeksi %43,6 ve S&P 500 Endeksi %16,3 getiri sağladı. Fon, izahnamesinde yer alan yatırım kısıtlarını gözeterek Amerika, Japonya, Çin, İsviçre, Singapur başta olmak üzere sektörde büyüme potansiyeli yüksek ülkelerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak. Ayrıca, Türkiye piyasalarına kote olan oyun platformu sağlayıcıları, e-spor sponsorluğu yapan şirketler, oyun bilgisayarı distribütörleri fonun yatırım evreni içerisinde yer alacak." diye belirtti.