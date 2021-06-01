İş Portföy, ‘Yılın Portföy Yönetim Şirketi’ ödülünü aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Nisan 2021 tarihli portföy değerleri tablosuna göre, toplam 67,7 milyar TL değerinde varlık yöneten İş Portföy, 200’den fazla ülkede yayımlanan Global Banking & Finance dergisinin düzenlediği Global Banking & Finance Awards 2021’ ödüllerinde ‘Türkiye’de Yılın Portföy Yönetim Şirketi’ ödülüne layık görüldü.

Ödüle ilişkin açıklama yapan İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, “Türkiye’de ‘Yılın Portföy Yönetim Şirketi’ seçilmenin gurunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren Türkiye’nin en büyük özel portföy yönetim şirketi olmaktan daha ötesini hedefledik. Her geçen gün hizmet standartlarımızı daha da yükseğe taşıyıp, yenilikçi ürünlere odaklanarak stratejimizi çağın dönüşümüne adapte ediyoruz. Aldığımız bu ödül, bize hedeflerimize ulaşıyor olmanın mutluluğunu yaşatıyor. Türkiye’de portföy yönetiminde ilk ve tek olan birçok fonu ve hizmeti hayata geçirdik. Son beş yılda yerli ve yabancı farklı kurumlar tarafından 12 kez ödüle layık görüldük. Fonlarımızın başarısından ve aldığımız ödüllerden cesaret alarak, yeni hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. İş Portföy olarak önümüzdeki yıllarda da teknolojik dönüşümü iş modelimize daha fazla entegre ederek, tasarruf sahiplerine beklentileriyle uyumlu, yüksek standartlarda ürünler sunmanın gayretinde olacağız.” şeklinde konuştu.