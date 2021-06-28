İş Portföy'de Genel Müdür Tevfik Eraslan görevinden ayrılıyor
İş Portföy'de Genel Müdür Tevfik Eraslan, 31 Ağustos 2021 itibarıyla görevinden ayrılacak. Eraslan'ın koltuğuna görevi 1 Temmuz 2021'den itibaren Burak Sezercan oturacak.
İş Portföy, Genel Müdür Tevfik Eraslan'ın kendi isteğiyle görevinden ayrılacağını açıkladı. 31 Ağustos 2021 itibarıyla Eraslan'ın yerine Burak Sezercan İş Portföy Genel Müdürü olarak görev yapacak.
İş Portföy'den genel müdürlük koltuğundaki bayrak değişimine ilişkin yapılan KAP açıklaması şöyle;
"Genel Müdürümüz Sayın Tevfik Eraslan, 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını beyan etmiştir. Resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Sayın Burak Sezercan 1 Eylül 2021 tarihi itibariyla Genel Müdürlük görevini üstlenecektir."