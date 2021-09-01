İş Portföy'de yeni genel müdür Burak Sezercan oldu

Türkiye’de faaliyet gösteren özel portföy yönetim şirketlerinden İş Portföy’ün Genel Müdürlük görevine finans sektöründe 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Burak Sezercan getirildi.

Burak Sezercan kimdir?

İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmadan önce Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü Bölüm Müdürü görevini yürüten Sezercan, Türkiye İş Bankası A.Ş.’de ayrıca 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı, 2005 yılında Risk Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı, 2008 yılında Risk Yönetimi Bölümü Birim Müdürü, 2011 yılında Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölüm Müdürü olarak çalıştı.

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Sezercan, 2002 yılında City University Cass Business School (İngiltere) Bankacılık ve Uluslararası Finans alanında yüksek lisans programını tamamladı. Profesyonel iş hayatı boyunca İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (2009-2011), İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (2011-2013), Camiş Madencilik A.Ş.’de (2013-2014), Milli Reasürans A.Ş.’de (2014-2016), Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’de (2016-2018) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraklerinden Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de (2016-2021) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.