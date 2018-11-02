İş Portföy'den Elektrikli Araçlar Karma Fon Kampanyası
İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon’a yatırım yapanlar, teknolojisini Almanya’da görme şansı yakalıyor.
İş Bankası tarafından düzenlenen kampanya ile, 1 Kasım 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon katılma payı alan gerçek kişi İş Bankası müşterileri Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası seyahati ödüllü çekilişe katılmaya hak kazanıyor.
Kampanya süresince İşCep’ten, İnternet Şubesi’nden ya da İş Bankası şubelerinden tek seferde 500 adet ve üstü fon katılma payı alış talimatı veren ve yapılacak çekiliş öncesinde talimatları gerçekleşen İş Bankası gerçek kişi müşterileri, her 500 adet fon katılma payı için 1 çekiliş hakkı kazanacak.
15 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişle belli olacak 3 talihli, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası - Özel Rehberli Elektrikli Araçlar/BMW I Üretimi Turu’nu da içeren 2 gece 3 günlük çift kişilik gezi paketi kazanacaklar.