İş Portföy'den, gümüşe yatırım yapan ilk serbest fon

İş Portföy, 20. Yılında Türkiye’nin “gümüş”e yatırım yapan ilk serbest fonunu Borsa İstanbul’da Gong Töreni ile yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor.



Gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gümüş fiyatlarında oluşabilecek fırsatlardan yatırımcıların yararlanmasını sağlamayı hedefleyen İş Portföy Gümüş Serbest Fon, sadece gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilecek.

Sektör temsilcileri ile aralarında TSPB, SPK, Borsa İstanbul,



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bulunduğu kamu kurumu temsilcilerinin katılımının beklendiği Gong Töreni 23 Kasım Pazartesi günü yapılacak.