İş Portföy’den tarıma dayalı yatırım fonu

İş Portföy, tarıma dayalı İş Portföy Tarım Serbest Fon’u yatırımcılarına sundu. İş Portföy Tarım Serbest Fon, toplam değerinin en az yüzde 80’i ile devamlı olarak; şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve diğer tarım emtia fiyatlarını ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren yerli şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapacak.

İş Portföy Tarım Serbest Fon’u, TEFAS platformunda işlem görecek ve TEFAS’a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilecek.

"Yatırımcı ilgisinin yüksek olacağını değerlendiriyoruz"

İş Portföy Tarım Serbest Fon'u ile ilgili bilgi veren İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Türkiye’de ilk defa tarıma dayalı bir yatırım fonu kurarak, bir yandan yatırımcılara birikimlerini potansiyel vadeden bir alana yönlendirme imkânı sunduklarını bir yandan da tarım ile ilgili finansal piyasaların gelişmesi konusunda bir farkındalık yarattıklarını söyledi.

Yatırımcıların artık fona yönlendirdikleri birikimlerinin tam olarak hangi alanda yatırıma dönüştürüldüğünü bilmek istediklerini anlatan Eraslan, "Tematik fon ailemizin en yeni üyesi olan Tarım Serbest Fon tam bu amaca hizmet ediyor. İş Portföy’ün hali hazırda 'İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu' adıyla yatırımcılara sunmuş olduğu bir emtia fonu bulunmakla birlikte, daha odaklı olarak sadece tarım emtiasıyla ilgili yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak İş Portföy Tarım Serbest Fon’u kurduk. İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 388 milyon TL büyüklüğe ulaşmış olup, yılbaşından itibaren yüzde 42,9’luk getiriye ulaşmış durumda. Tarım Serbest Fon’a da yatırımcı ilgisinin yüksek olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.

Eraslan, İş Portföy Tarım Serbest Fon’un karşılaştırma ölçütünün yüzde 65 Bloomberg Agriculture Subindex ve yüzde 35 BIST Gıda ve İçecek Endeksi olduğunu; fonun, küresel tarım emtiasının yanında ve yurt içindeki tarım ve gıda şirketlerinin hisse senetlerine yatırım imkânı sağladığını belirtti.