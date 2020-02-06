İş Yatırım 9 Eylül Şubesi açıldı
Kuruluşundan bugüne 24 yıldır sermaye piyasalarında hizmet veren İş Yatırım Menkul Değerler, İzmir’deki üçüncü şubesini açtı. İş Yatırım'ın şube sayısı İzmir 9 Eylül Şubesi ile birlikte ülke genelinde 21’e ulaştı.
1996’dan beri sermaye piyasalarındaki faaliyetlerini sürdüren İş Yatırım Menkul Değerler, 2019 Aralık itibariyle faaliyete giren İzmir 9 Eylül şubesi ve deneyimli ekibi ile bölgedeki yatımcıların ulusal ve uluslararası piyasalardaki hisse senedi, sabit getirili menkul kıymetler, foreks, türev ve yapılandırılmış ürünlere yönelik yatırımlarına aracılık hizmetini sürdürüyor.
İş Yatırım'ın ülke genelindeki şubeleri ise şu şekilde: İstanbul (Ataşehir, Güneşli, Kalamış, Levent, Maslak, Nişantaşı, Taksim, Yeşilyurt), İzmir (Ege, İzmir, 9 Eylül) ve Ankara (Anadolu, Ankara, Başkent), Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Kayseri.