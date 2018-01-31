İş Yatırım'dan 165,3 milyon lira kâr

31 Ocak 2018

İş Yatırım Menkul Değerler'in solo net kârı yıllık yüzde 88 artışla 165,3 milyon TL oldu. 2017 yılsonu finansal sonuçlarını açıklayan şirketin, özkaynak kârlılığı yüzde 30 olarak gerçekleşti. Konsolide net kârı ise geçen yıla göre yüzde 191 artış göstererek 156,9 milyon TL oldu.

İş Yatırım Genel Müdürü Rıza Kutlusoy konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“2107 yılında gerçekleştirdiği büyüme ile potansiyelini bir kez daha teyit eden güçlü Türkiye ekonomisi, başarılı finansal sonuçlarımızın en büyük destekçisi oldu. Genişleyen satış ağımız, ürün çeşitliliğimiz, birleşme-devralma ve kurumsal finansman faaliyetlerimiz ile yurtiçi-yurtdışı tüm piyasalara erişim kabiliyetimiz sayesinde kârımızı artırmayı başardık. Bu başarılı performansımızı destekler nitelikte hissemiz (ISMEN) 2017 yılında yatırımcısına yüzde 113 kazandırarak BIST 100 Endeksi'nin yüzde 44 üzerinde getiri sağladı.

İş Yatırım'ın bu günkü başarılı performansı 20 yılı aşan birikiminin sonucudur. 2018'de teknoloji öncelikli yatırımlarımız ile müşterine daha yakın ve her zamanki gibi güvenilir yatırım danışmanı olma kimliğimizi sürdüreceğiz.