İşbir, Hindistan'daki Hintli ortağının tüm paylarını satın aldı

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi, Hindistan'da yüzde 50 ortaklığı bulunan İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd'de Hintli ortağının paylarını devraldı ve şirketin tek sahibi oldu.

İşbir'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., Hindistan'da yerleşik Venus Polytex Private Ltd. ile (%50-%50) ortak yatırımı olan ve Rajasthan eyaleti Udaipur şehrinde Big-Bag üreten İsbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. şirketindeki Venüs Politex Private Ltd. şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın alarak adı geçen şirket hisselerinin tamamına sahip olduğunu bildirmiştir.