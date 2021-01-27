İşbir Sentetik Dokuma halka arza hazırlanıyor

İşbir Holding, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yetkilendirildiğini ve 'Halka Arz Aracılık Sözleşmesi' imzalandığını açıkladı.

İşbir Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma PLatformuna'a yapılan açıklamada, "Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 27.01. 2021 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 27.01.2021 tarihinde imzalanmıştır" denildi.

Açıklamada, "10.08.2020 tarihinde esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru 15.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır" bilgisine yer verildi.