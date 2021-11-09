İşbir Sentetik için talep toplama başladı

İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlendi. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arz İşbir Sentetik’in halka açıklık oranı ek satış gerçekleşirse yüzde 21,93 olacak. Halka arz paylarının ek satış hariç yüzde 35’i yurt içi bireysel, yüzde 2’si şirket çalışanları, yüzde 30’u yurt içi kurumsal, yüzde 23’ü yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 10’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.



İzahnamede verilen bilgilere göre halka arz gelirinin yüzde 27,5-37,5'i işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, yüzde 47,5-52,5'i mevcut kredi borçlarının bir kısmının ödenmesin, yüzde 15-20'sinin ise devam eden yatırımların finansmanı ile potansiyel organik ve/veya satın alım yoluyla büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılacak. Halka arzın net gelirinin ise 178 milyon 349 bin 774 lira olması bekleniyor. Kapatılması planlanan farklı para birimlerinden oluşan kredi yükünün ise toplam 90 milyon TL'yi aşmayacağı düşünülüyor.



İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Endüstriyel Ambalaj ve Teknik Tekstil'de 53 yıllık tecrübeye sahip bir kurumuz. Türkiye ve Avrupa’nın En Büyük Üretim Tesislerinden birine sahibiz. Dört kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofislerimiz, Hindistan’da ise bir diğer üretim tesisimiz bulunuyor. Amacımız halka arz sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek” dedi.