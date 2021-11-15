İşbir Sentetik'in halka arz büyüklüğü belli oldu
İşbir Sentetik Dokuma'nın halka arz büyüklüğü 367,6 milyon lira oldu.
İşbir Sentetik Dokuma'nın halka arz sonuçları belli dolu.
Garanti Yatırım’dan yapılan açıklamada İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin halka arz büyüklüğünün 367,6 milyon TL olduğu belirtildi. İşbir Sentetik'in 31 milyon adet hissesi 11,85 TL fiyattan halka arz edildi.
Halka arzda sunulan hisselerin yüzde 36,4’ü yurtiçi bireysellere, yüzde 32,1’i, yurtiçi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 29,8’i yurtiçi kurumsallara, yüzde 1,7’si ise şirket çalışanlarına dağıtıldı.
Açıklamada, yurtdışı kurumsal yatırımcılardan talep gelmediği bildirildi.