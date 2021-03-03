İşbir Sentetik'ten halka arz sürecine ilişkin açıklama

İşbir Holding, bağlı ortaklığı İşbir Sentetik'in halka arz süreci ile ilgili bilgilendirme yaptı. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin yapacağı halka arz kapsamında,

a.Şirketimizin portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin toplam sermayesinin %89,73'üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 14.863.987,28-TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına,



b.Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50'sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların bu paylarını, izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirketimize geri satma hakkına sahip olmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir."