İsdemir'de ikinci defa temettü dağıtma teklifi
İsdemir yönetimi, mart ayında yapılan temettü dağıtımının ardından dün tekrar temettü teklifinde bulundu.
Erdemir'in iştiraklerinden İskenderun Demir Çelik'in (İsdemir) yönetimi Mart ayında yapılan temettü dağıtımının ardından dün tekrar temettü teklifinde bulundu.
Şirket böylece bir yıl içinde iki kere temettü dağıtma kararı almış olacak. İsdemir Mart ayında 2020 yılı kârından 1.28 TL brüt temettü dağıtmıştı.
İsdemir yönetimi dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre geçmiş yıllar kârından hisse başına 1.5 TL brüt temettü dağıtılması teklifinde bulundu. Aralık ayında yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanacak.