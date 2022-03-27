Işık Menkul kârını yüzde 132 artırdı: 15,1 milyon lira

Işık Menkul, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Işık Menkul, 2021 yılı net kârını bir önceki yıla göre yüzde 132’lik artışla 15,1 milyon TL’ye taşıyan Işık Menkul, 65 milyon TL olan müşteri varlık büyüklüğünü ise 9.8 kat artırarak 640 milyon TL’ye taşımayı başardı. Bakiyeli müşteri sayısını da 6 kat artıran Işık Menkul, müşteri başına varlık tutarını ise 90 bin TL’den 210 bin TL seviyelerine taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 2021 yılına personel, teknik altyapı, pazarlama, müşteri ilişkileri alanında yaptığı yoğun yatırımlarla giren Işık Menkul, yeni iş modeli kapsamında bir çok başarılı çalışmaya da imza attı. 10 bankayla otomasyon sağlanırken, Işık Menkul teknik ekibi tarafından geliştirilen CRM uygulaması, dijital hesap açma sistemi, yetki belgesi artırımları (bono/tahvil üyeliği, halka arz belgesi), yüksek hızlı sunucular, kolokasyon-hızlı emir sistemleri gibi atılımlar hayata geçirildi.

Aynı dönemde KIG Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kuruluşu gerçekleştirilirken, yıl içerisinde periyodik olarak IT alt yapı değişim ve güçlendirme çalışmaları da hayata geçirildi. Üç seferde toplam 133 milyon TL tutarında bonoyu başarıyla ihraç eden Işık Menkul, aynı süre içinde konsorsiyum üyesi olarak 8 adet halka arz faaliyetinde bulundu.

“Başarının sırrı güçlü iş modeli, takım ruhu ve sürekli gelişim”

Konuyla ilgili açıklama yapan Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Kocaman şunları söyledi: “2021’e 33 personelle başlayan şirketimiz yüzde 80’e yakın bir büyümeyle yılı 58 personelle kapattı. İstihdam artışı, IT altyapısı, marka bilinirlik çalışmaları kapsamındaki bütçemizi üç kat artırdık ve bu yatırımların karşılığını fazlasıyla aldığımız bir yılı geride bıraktık. Bu başarı için emek veren tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyor, bize güvenerek bizleri tercih eden müşterilerimize de yürekten teşekkür ediyorum.

Başarımızın üç önemli odak noktasını güçlü iş modeli, takım ruhu ve sürekli gelişim olarak özetleyebilirim. Müşterilerimizin maliyetlerini ciddi ölçüde azaltan yeni iş modelimizin başarısını hem müşteri rakamlarıyla hem de yılsonu finansal tablolarımızla net bir şekilde ortaya koymuş olduk.

Sektörde sadece büyük portföyü olan yatırımcıların alabildiği özel bankacılık hizmetlerini geniş kitlelere, dijital platformumuz aracılığıyla uygun fiyat, çoklu ürün ve kaliteli hizmetle birleştirerek ulaştırmak istiyoruz. Hem Türkiye sermaye piyasalarına hem yeni ve dinamik kadromuza hem de yeni iş modelimize güveniyoruz. Bu nedenle hedefimizi büyük tuttuk: Işık Menkul Değerler’i geniş ürün yelpazesiyle sermaye piyasasının tüm ürünlerinde hizmet veren, dijital bir yatırım bankası konumuna getirmek istiyoruz.”