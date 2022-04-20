Işık Menkul müşterileri aylık ortalama 3 bin TL tasarruf sağladı

2021 yılı net kârını bir önceki yıla göre yüzde 132’lik artışla 15,1 milyon TL’ye taşıyan Işık Menkul’ün “Sıfır Aracılık Komisyonu” iş modeli büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Sıfır Aracılık Komisyonu'ndan bu yana Işık Menkul müşterisi olan yatırımcıların sayısı 10.029’a ulaştı. En yoğun hesap açılışının yapıldığı dönem ise 1016 kişi ile Aralık 2021 oldu. Yatırımcılar bu sayede ayda ortalama 3.000 TL maliyet tasarrufu sağladı.

“Başarımızın önemli unsurlarından biri ‘Sıfır Aracılık Komisyonu’ iş modelimiz”

Işık Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, "2021 yılında teknik altyapı, pazarlama ve müşteri ilişkileri alanında yoğun yatırımlar yaparak yıl sonunda başarılı sonuçlara imza attık. Yenilikçi iş modelimiz olan ‘Sıfır Aracılık Komisyonu’, bu başarılı performansın yapı taşlarından biri oldu. Sektörün büyümesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu iş modeli sayesinde müşterilerimizden ayda 10 milyon TL hisse senedi işlem hacmine kadar aracılık komisyonu ücreti talep etmiyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızın bir sonucu olarak uyguladığımız bu strateji kısa sürede büyük ilgi gördü. Sektörde ortalama komisyonların onbinde üç olduğu düşünüldüğünde yatırımcılarımız ayda ortalama üç bin Türk Lirası tasarruf sağladı. Bizi tercih ettikleri için müşterilerimize teşekkür ediyorum. Sektörde sadece en üst gelir segmentine verilen private banking (özel bankacılık) hizmetlerini dijital platformumuz üzerinden tüm müşterilerimize uygun fiyatlı, hızlı ve kaliteden ödün vermeden sunmayı hedefliyoruz. Işık Menkul’ü geniş ürün yelpazesiyle sermaye piyasasının tüm ürünlerinde hizmet veren, dijital bir yatırım bankası konumuna getirmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.