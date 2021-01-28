Işık Plastik, borsada düşüşe direndi

Işık Plastik halka arz sonrası ilk işlem gününe yüzde 10 primle başladı. Borsa İstanbul BIST100 endeksi güne yüzde 1,12 düşüşle başlarken Işık Plastik hisseleri yüzde 16,10 halka arz fiyatının üzerinde 17,71 lirayla açılış yaptı. Ardından yüzde 10 yükseliş nedeniyle devre kesici uygulandı.

Halka arzda her 5 kişiden birinden talep geldi

Işık Plastik'in Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 21 - 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Halka arz geniş bir tabana yayılarak Borsa İstanbul'da pay senedi bakiyesi olan neredeyse her 5 yatırımcıdan birine denk gelen 401.153 yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.

Halka arzda 160.411.855 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep toplandı ve halka arz edilen toplam 181.709.317 TL değerli 11.286.293 TL nominal değerli Işık Plastik paylarının tamamı satıldı. Işık Plastik halka arzında; toplamda401.100 gerçek ve tüzel kişiye 11.284.801 TL nominal değerli payın dağıtımı yapılırken; yatırım ortaklığı, fon ve diğerlerinden oluşan 53 yatırımcıya ise 1.492 TL nominal değerli pay satıldı.



2021'in gerçekleşen ilk halka arzı olan ve bireysel yatırımcıdan yoğun bir talebin geldiği arz sürecinde; talep toplama fiyatı 16,10 TL olarak belirlenen paylara 14,2 katı kadar talep geldi. Borsa kodu ISKPL olarak belirlenen Işık Plastik'in, arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 21,8 olacak.