Işık Yatırım’dan yeni bono ihracı

Işık Yatırım Menkul Değerler, yüzde 22,00 yıllık basit faiz oranı, yüzde 23,89 yıllık bileşik faiz oranı ve 0,94854 ihraç fiyatı ile 90 gün vadeli ve 40 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihraç etti. Şirket, böylece eylül ayında ilkini gerçekleştirdiği bono ihracının ikincisini de tamamlamış oldu.

Işık Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Kocaman, yeni ihraca ilişkin şunları kaydetti: "Geçtiğimiz eylül ayında 90 gün vadeli ve 30 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihracımıza gelen yoğun talep sebebiyle ek satış hakkımızı da kullanarak 60 milyon TL nominal satış gerçekleştirmiştik. 40 milyon TL ile ikincisini ihraç ettiğimiz finansman bonomuza kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılar bir kez daha büyük ilgi gösterdi. Işık Yatırım ve Menkul Değerler olarak hedefimiz, çoklu sermaye piyasası ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak. Önümüzdeki dönemlerde de bu çerçevede yatırımcılarımızın ilgisini çekecek yatırım araçlarını benzersiz koşullarla sunarak sermaye piyasalarında fark yaratmaya devam edeceğiz."