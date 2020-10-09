İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 14. kez toplandı

09 Ekim 2020

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu'nun basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, 24 İİT üyesi ülkeden 24 borsa, 8 takas ve saklama kuruluşunun yanısıra 13 ulusal ve uluslararası sektör kuruluşundan toplam 135 temsilci katılım sağladı.



Açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hakan Atilla İslam ülkelerinden toplantıya katılan temsilcilere teşekkür ederek, “İçinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü zamanlarda; İİT sermaye piyasalarının uygulayıcıları ve temsilcileri olarak birbirimizin deneyimlerinden yararlanmamız ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmemiz her zamankinden daha önemlidir. Bu nedenle, bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımız çok değerli ve anlamlıdır. İslami sermaye piyasalarının gelişimi ortak çalışmalarımız ve işbirliğimizle gerçekleşecektir.” dedi.





Ayrıca Forum’da, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) CEO’su Nandini Sukumar, Takas İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Serkan Aşkar, Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Recep Bildik, Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mahmut Varlı, Ziraat Portföy Uzmanı Kadir Altunok, Durham Üniversitesi Islam Ekonomisi Prof. Mehmet Asutay, S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) Direktörü Jaspreet Duhra, Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Servis Yöneticisi Mahmut Aydoğmuş, Forum kapsamında yürütülmekte olan projeler ve İslami Sermaye Piyasalarına ilişkin sunumlar yaptılar. Ayrıca iyi uygulamaların paylaşımı başlığı altında, İran Merkezi Saklama Kuruluşu, Pakistan Borsası, Uluslararası İslami Finansal Piyasalar (IIFM) ve İslami Finans Kuruluşları için Muhasebe ve Denetleme Kurumu (AAOIFI) sunumlarını gerçekleştirdi.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülke Borsaları Forumu nedir?



İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülke Borsaları Forumu, İİT üye ülke borsaları arasında gerçekleştirilecek iş birliği çerçevesini oluşturmak için, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) girişimleri ile 2005 yılında kurulmuştur. Borsa İstanbul halen Forum'un koordinatörlüğünü üstlenmektedir. Forum toplantıları her yıl İstanbul’da İİT üye ülke borsaları, takas, saklama ve kayıt kuruluşları ile diğer