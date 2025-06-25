İslam Memiş'ten altın, gümüş, kripto, Euro ve borsa yorumu: Öne çıkacak olanı açıkladı

Ekonomist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Memiş, altın, gümüş, kripto, Euro ve borsanın 2025'in ikinci yarısındaki performanslarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıklayan Memiş, "Eylül itibarıyla jeopolitik gerilim tarafından bir hareketlenme bekliyorum. Ondan sonra ons altın 3 bin 500 doların üzerine zorlarsa gram altında kademeli olarak 4 bin 600-4 bin 700 liraya kadar artmasını bekliyorum. Ama yılın ilk yarısındaki coşkuyu beklemeyin" dedi.

Yılın ikinci yarısında gümüşün parlayacağını belirten Memiş, "Yılın ilk yarısında gümüş baskılandı. Yılın ikinci yarısında gümüşün yıldızı altına kıyasla daha fazla parlayacak. Yılın ikinci yarısında daha çok gümüşün konuşulacağı bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.

Euro, Kripto ve borsaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş şunları kaydetti:

"Euro yılın ilk yarısında büyük bir getiri sağlamıştı. Oradan bir geri dönüş olacak. Kripto para baskılandı. Eylül ayı gibi kripto da hareketlenme bekliyorum. Borsada ilk yarıda çok baksılandı. Borsa tarafında tekrar 10 bin puanın üstüne yükselme gibi bir trend beklemeli. Yılın ilk yarısında neye yol verdilerse ikinci yarıda onu aşağıya çekecekler diye tahmin ediyorum."