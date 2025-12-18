İslam Memiş'ten gümüş uyarısı: Balon patladığında...

Haber Global canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara yönelik açıklamasında, yüksek getirilerin olduğu yerde vergi düzenlemelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altın, gümüş ve dövizde elde edilen yüksek oranlı kazançların “emeksiz servet” algısı yarattığını söyleyen Memiş, devletin bu alanlarda yeni vergisel adımlar atmasının sürpriz olmayacağını dile getirdi.

“Hiçbir şey yapmadan servet büyüyorsa, bunun bir külfeti olur” diyen Memiş, yatırımcı psikolojisinin bu gerçeğe hazırlanması gerektiğini ifade etti.

“Yeni girenler zarar görebilir”

Son dönemde gümüş fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, aralık ayında gümüşün hedef alındığını söyledi. “Bu hareketler tamamen manipülasyon” diyen analist, özellikle kısa vadede piyasaya giren yatırımcıların zarar görebileceğini vurguladı.

Orta ve uzun vadede gümüşte yükseliş potansiyelinin sürdüğünü belirten Memiş, ancak bu seviyelerden yapılan alımların “balon patladığında” ağır sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

“Fiziki risk almaya gerek yok”

Memiş, fiziki altını evde veya kuyumcuda tutmanın risklerine de değinerek, Darphane tarafından çıkarılan Altın Sertifikası (S1) modelini önerdi. Sertifikaların gram altına kıyasla daha yüksek getiri sunduğunu ve devlet güvencesi taşıdığını belirten Memiş, yatırımcıların bu alternatifleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

İslam Memiş, yatırımcılara yıl sonu için “zihniyet değişimi” çağrısı yaparak, duygusal ve kulaktan dolma yatırımlar yerine planlı ve bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. “Risk var ama alternatif de var” diyen Memiş, piyasalarda temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.