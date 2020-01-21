İslami ekonomi dünyayı ikiye katladı

21 Ocak 2020

Global İslami Ekonomi Raporu, İslami ekonominin 2019 yılında yüzde 5,2 büyüdüğünü ortaya koydu. Dünya Bankası 2019 Raporu’na göre dünyada ekonomik büyüme 2,9 düzeyindeydi.

Dünyadaki en büyük İslami ekonomilerin sıralandığı raporda Türkiye genel kategoride 12’nci sırada yer aldı. Türkiye'nin İslami ekonomi içinde en güçlü olduğu alan ise Modest Fashion.

Thomson Reuters tarafından Dinar Standard iş birliği ile bu yıl 7’ncisi hazırlanan Global İslami Ekonomi Raporu’nun sonuçları Dubai Nasdaq’ta açıklandı. Raporda, İslami ekonomi kriterleri içerisinde değerlendirilen ülkeler, yapılan puanlama doğrultusunda sıralandı.

Rapor ayrıca, helal gıda, helal finans, helal turizm, helal medya, helal kozmetik ve modest fashion kategorilerinde de ülkeleri sıralıyor.

Global İslami Ekonomi Raporu’nda Türkiye, 6 kategorinin 4’ünde ilk 10 ekonomi içerisinde yer alırken, helal turizm kategorisinde 3’üncü, modest fashion kategorisinde ise 2’nci sırada kendisini gösteriyor.

Raporda, modest fashion kategorisinde Türkiye'yi ilk uluslararası online e-ticaret sitesi olarak Modanisa temsil ediyor. 140 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü dünyaya taşıyan Modanisa, tüm dünyada aylık 20 milyon, yıllık 250 milyonun üzerinde modest modayı takip eden ziyaretçiye ulaşıyor.

İslami ekonominin hacmi 2.2 trilyon dolar

Rapora göre, dünyada 1.8 milyar Müslüman nüfusu kapsayan İslami ekonominin 2019 hacmi 2.2 trilyon dolar iken bu rakamın 2024’e kadar 3.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2018-2019 yılları arasında İslami ekonomiye yapılan yatırım ise 1.2 milyar dolar oldu. Rapora göre Müslüman nüfus 2018 yılında 2.2 trilyon dolar harcarken, bu harcamadan en büyük payı yeme-içme, ilaç ve lifestyle bütçeleri aldı.

Türkiye, modest giyim harcamasıyla ilk sırada

Dünyada global giyim harcaması 2.5 trilyon dolara ulaşırken, muhafazakar/modest giyim bu pastanın yüzde 11’lik kısmını oluşturuyor. Rapora göre, dünyada “Modest Fashion” alanında 283 dolar milyar harcama yapılırken geçen seneye göre yüzde 4.8 ’lik bir büyüme gözlemlendi. Bu rakamın 2024 yılında ise 402 milyar dolar a ulaşması bekleniyor. Türkiye 29 milyar dolarlık modest giyim sektörü harcamasıyla listede 1’inci sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri 23 milyar dolar ile 2’nci, Endonezya 21 milyar dolar ile 3’üncü sırada bulunuyor.

Modest giyim alanında ihracat rakamlarına bakıldığında ise Çin, 10.6 milyar dolarlık ihracatıyla ilk sırada yer alırken, Hindistan 3.1 milyar dolar ile 2’inci, Türkiye ise 2.3 milyar dolar ile 3’üncü sırada görünüyor. Modest giyimdeki başarısını Türkiye’de üç kez üst üste e-ihracat şampiyonu olarak taçlandıran Modanisa, raporda, dünyanın en güçlü online modest sitelerinden biri olarak tanımlanıyor.