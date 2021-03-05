İşletmelere sağlam destek...

05 Mart 2021

Finansman başvurularına hızlı şekilde dönüş yapan Kuveyt Türk, bu sayede üreticiden çiftçiye, esnaftan turizmciye kadar tüm müşterilerinin yol haritalarını hızlı şekilde belirlemesine yardımcı oluyor.

Faizsiz finans modelinde mal ve hizmetler, kâr ilave edilerek vadeli bir şekilde müşteriye sunuluyor. Bu nedenle Kuveyt Türk’ün mal ve hizmetlere yönelik fiyatlaması, piyasa oranları hangi yöne giderse gitsin hiçbir koşulda değişmiyor. İşletme sahipleri bu sayesi üretim ve pazarlama planlarını daha net şekilde yapabiliyor.

İşte Kuveyt Türk’ün işletmelere yönelik çözümleri:

İşletme Finansmanı ile işletme sahipleri, ihtiyaç duydukları emtia veya hizmet alımını Kuveyt Türk aracılığıyla finanse edebiliyor. Bu hizmetle satın alınan emtia veya hizmetin bedeli Kuveyt Türk tarafından peşin olarak yurt içi veya yurt dışındaki satıcıya ödeniyor. Emtia ve hizmetler, kâr ilavesiyle vadeli bir şekilde sağlandığı için Kuveyt Türk’ün fiyatlaması, piyasa oranları hangi yöne giderse gitsin hiçbir koşulda değişmiyor. Bu sayede işletme sahipleri ve esnaflar, geleceğe yönelik planlamalarını daha net şekilde yapabiliyor.

İşletme Finansmanı ile işletme sahipleri, ihtiyaç duydukları emtia veya hizmet alımını Kuveyt Türk aracılığıyla finanse edebiliyor. Bu hizmetle satın alınan emtia veya hizmetin bedeli Kuveyt Türk tarafından peşin olarak yurt içi veya yurt dışındaki satıcıya ödeniyor. Emtia ve hizmetler, kâr ilavesiyle vadeli bir şekilde sağlandığı için Kuveyt Türk’ün fiyatlaması, piyasa oranları hangi yöne giderse gitsin hiçbir koşulda değişmiyor. Bu sayede işletme sahipleri ve esnaflar, geleceğe yönelik planlamalarını daha net şekilde yapabiliyor.

Kuveyt Türk, işletmelerin yatırım planları doğrultusunda edineceği araç, iş yeri, makine, teçhizat ve ekipman için duydukları nakit döngüsüne Taksitli Ticaret Finansmanı ile destek oluyor.

Tedarikçi Finansmanı ise tedarikçiye alacağını daha erken alma avantajı, alıcıya da ödemelerini daha uzun vadede yapma imkânı sunuyor.

Online Finansman da şubeye gitmeden internet veya mobil şube aracılığıyla müşterilere zaman kazandırırken daha avantajlı komisyon oranlarıyla dikkat çekiyor.

Leasing hizmetiyle Türkiye’nin her yerinde sağlam projelere destek olan Kuveyt Türk, başvurulara hızlı dönüş sağlaması, uygun oranları ve kolay kullandırımıyla dikkat çekiyor.

İhracata sağlam destek

Kuveyt Türk ayrıca teminat sıkıntısı yaşayan mal mukabili ihracat yapan tüm müşterilerine destek olmak amacıyla Eximbank’ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası’na entegre olan ilk katılım finans kuruluşu olma özelliğini de taşıyor.

Çiftçiden turizmciye özel paketler

Sektörlere özel çözümler üreten Kuveyt Türk, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve işletmelere nakit akışlarına uygun esnek vadeli finansman desteği sunarken, turizmcilere sağladığı finansmanlarda da sezon dönemine uygun geri ödeme planı oluşturuyor.

İhtiyaçları tam karşılayan çözümler

Kuveyt Türk, finansmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini odağına alarak yenilikçi projeler de geliştiriyor. Sektörde bir ilk olan Cebim POS ürünüyle akıllı cep telefonlarını POS’a dönüştüren Kuveyt Türk, esnaf ve işletmelerinin kolay ve masrafsız bir şekilde tahsilât yapabilmelerine imkân tanıyor. CebimPOS’un sektörde yine bir ilk olan çoklu kullanıcı özelliğiyle de işletme sahipleri diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonunu POS cihazına dönüştürebiliyor. Her işletmenin nakit döngüsünün farklı olduğu dikkate alınarak hazırlanan şirket kartları ise esnek ve ihtiyaçları tam olarak karşılayan çözümler sağlıyor.

Kuveyt Türk ticari kartlarla da işletmelerin yanında

Kuveyt Türk, farklı sektörlerde hizmet veren ticari işletmeler için geliştirdiği özel kartlarla da müşterilerine rahat nefes aldırıyor. Esnaftan çiftçiye, işletme sahibinden bayilere kadar her kesimin ihtiyaçlarına özel kartlar sunan Kuveyt Türk, esnek ödeme planlarıyla işletmelerin yüzünü güldürüyor. İşletmelere özel kartlar arasında Business Plus Kart, KOBİ Kart, Esnaf Kart, Sağlam Bayi Kart, Tohum Kart öne çıkıyor.

Kuveyt Türk’ün işletmelere yönelik finansmanları hakkında detaylı bilgilere www.kuveytturk.com.tr üzerinden ve şubelerden ulaşılabiliyor.

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