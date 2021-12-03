İspanyol bankacılık devi 1.500 çalışanı işten çıkaracak
İspanyol bankası Unijaca 1500'den fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
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Malaga merkezli tasarruf bankası Unicaja, çalışan sayısını 1513 azaltmak için Comisiones Obreras (CCOO) sendikası ile ön anlaşmaya vardığını duyurdu.
Varılan bu anlaşma ile perakende bankacılık hizmetleri de veren Malaga merkezli Uncaja'nn toplam çalışan sayısı yüzde 15 civarında azalacak.
UniCaja'nın Eylül sonu itibariyle İspanya'da 9677 çalışanı ve 1371 şubesi bulunuyordu.