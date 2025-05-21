ABD'nin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı içinde olduğu yönünde yeni bir istihbarat elde ettiği iddiası altın ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırıya hazırlanıyor.

İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin haberlerin ardından ise piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Güvenli liman olarak görülen altında fiyatlar yükselirken, petrol fiyatları ise olası bir çatışmanın Orta Doğu'nun kilit üretim bölgesindeki arz dengesini bozabileceği endişesiyle yükseldi.

Petrol fiyatlarında son durum

Petrol, geçen haftadan bu yana İran-ABD nükleer görüşmelerinin kaderi hakkındaki karışık haberler nedeniyle dalgalı seyrediyordu.

Ancak İsrail'in olası saldırısıyla dünyanın ham petrolünün yaklaşık üçte birini tedarik eden Orta Doğu'daki huzursuzluğun artacağına yönelik endişelerle petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Brent ham petrolü varil başına 66 doların üzerine çıkarken Batı Teksas türü (WTI) ham petrol kazançlarını azaltmadan önce yüzde 3,5'e kadar yükseldi.

Saat 12.30 itibarıyla brent petrol fiyatları yüzde 1,13 yükselişle 66,12 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol yüzde 1,72 yükselişle 63,07 dolardan işlem görüyor.

Avustralya merkezli banka Westpac Banking'in emtia ve karbon araştırmaları başkanı Robert Rennie , "Mevcut görüşmeler hiçbir yere varmıyor gibi göründüğü sürece ham petrol bir risk primi sürdürecek" dedi.

Altın fiyatlarında son durum: Ons ve gram altın ne kadar?

Ortadoğu'da istikrarsızlığın artma ihtimali petrol fiyatlarını yükseltirken altın ve Japon yeni gibi güvenli limanlara daha fazla giriş yapılmasına yol açtı.

Ticaret gerilimlerinin etkisi ve Orta Doğu’dan gelen haberlerle yatırımcıların tedirginliğinin artmasıyla altın fiyatları üst üste üçüncü gün yükseldi.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı planladığına dair haberin güvenli liman talebini artırması ve dolardaki zayıflık da altındaki yükselişi destekledi.

Ons altın fiyatı, gün içerisinde 3 bin 320 dolara kadar çıkarak 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ons altın fiyatları saat 125.30 itibarıyla yüzde 0,64 yükselişle 3 bin 311 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda dolar/TL ve ons altın fiyatları üzerinden hesaplanan gram altın ise yüzde 0,55 yükselişle 4 bin 130 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları sabah saatlerinde 4 bin 150 TL'ye kadar ulaşmıştı.