İstanbul Finans Merkezi yasası için süreç hızlandı

Canan SAKARYA

İstanbul’u, uluslararası finans merkezi haline getirmek için 2016 yılında temeli atılan İstanbul Finans Merkezi Projesi inşaatının bu yılın ikinci yarısında tamamlanması planlanırken, bölgeye gelecek yatırımcıya verilecek destekleri içeren yasal düzenleme için çalışmalar hızlandı.

Uzun zamandır ekonomi yönetiminin gündeminde olan daha önceki Hazine ve Maliye Bakanları döneminde hazırlıklarına başlanarak taslak çalışması yapılan, İstanbul Finans Merkezi yasa teklifi için Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti ekonomi kurmayları tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Yasa taslağına son şeklinin verilmesinin ardından mayıs ayında Meclis’e sunulması ve bu yasama yılında kanunlaştırılması hedefleniyor. Daha önce hazırlanan taslak metin üzerinden çalışmalar sürerken, AK Parti ekonomi kurmayları hazırlanan taslaktaki teşviklerin korunacağını belirterek, İstanbul Finans Merkezinin yönetimine ilişkin maddelerde bazı değişikliklere ve teknik düzeyde düzenlemelere gidilebileceğini ifade ettiler.

Hazırlanan yasa taslağına göre, İstanbul Finans Merkezi bölgesinde katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, finansal hizmetler kapsamında, yurtdışında yerleşik kişilere finansal hizmet ihracı gerçekleştirebilecek. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetler için bazı vergi muafiyetleri sağlanmasına ilişkin düzenlemede yasa teklifinde yer alacak.

12 maddelik taslak çalışmaya göre, İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösterecek finans şirketlerinin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kazançlarının yüzde 75’i kurum kazancından indirilecek. Finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezi bölgesinde istihdam ettikleri personelin elde ettiği ücretler, yurtdışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı düzeyinde, yurtdışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80 düzeyinde gelir vergisinden muaf olacak.

İstanbul Finans Merkezi bölgesinde, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için ‘Tek Durak Büro’ oluşturulacak. Bu bürolar, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek. İstanbul Finans Merkezi bölgesindeki altyapı ve üstyapı, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan yönetici şirket tarafından işletilecek ve yönetilecek. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde bulunan taşınmazlar, projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak. İstanbul Finans Merkezinde yer alan taşınmazların kiralanması sırasında düzenlenen kağıtlar için damga vergisi muafiyeti sağlanacak.

Finans kurumlarının merkezleri yer alacak

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu gibi finans kurumlarının genel merkezleri başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş yer alacak.

İstanbul Finans Merkezinin faaliyet alanlarını, açık bankacık, aile ofisleri, aracı kurumlar, bölgesel yönetim merkezleri, dijital bankacılık, finansal kiralama, faktoring ve finansman, fon yönetimi, katılım finans, özel bankacılık, sermaye piyasaları, varlık yönetimi, sigorta ve reasürans, yatırım bankacılığı, vergi hukuk ve danışmanlık firmaları ile yeşil finans oluşturacak.