İstanbul, finans merkezleri listesinde 13 sıra geriledi

İstanbul global finans merkezleri listesinde bu yıl 13 sıra birden gerileyerek 77'inci sırada kendisine yer buldu.

Z/Yen Group'un Çin Kalkınma Enstitüsü(CDI) ile birlikte hazırladığı Global Finansal Merkezler Endeksi'ne göre, New York bu yıl da dünyanın bir numaralı finans merkezi oldu. Londra, New York'un ardından ikinci sırada yer aldı, ancak New York ile Londra arasındaki puan farkı 33 baz puandan 29 baz puana geriledi.

Singapur, sıramada üç sıra birden yukarı geldi ve ilk üçe girdi. Geçen yıl üçüncü sırada yer alan Hong Kong ise bir sıra geriledi.

San Francisco 7'inci sıradan 5'inci sıraya çıkarken, Shanghai 4'üncü sıradan 6'ıncı sıraya düştü.

Paris, 9'uncu sıradan 16'ıncı sıraya kadar gerileyen Tokyo'nun yerine ilk 10'a geri döndü. Los Angeles, Pekin ve Shenzhen, 6, 7 ve 8'inci sıraları paylaştılar.

İstanbul düşüşünü bu yıl da sürdürdü ve 64'üncı sıradan 77'inci sıraya kadar indi.