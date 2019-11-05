İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA refinansman yapacak

05 Kasım 2019

Reuters’ta yer alan habere göre, geçen yıl yaşanan kur krizinden en fazla etkilenen şirketlerden olan İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA borcunun en fazla 5 milyar euroluk kısmını yapılandıracak.

Haberde, IGA’nın yatırım için aldığı kredilerin yeniden finanse edilmesi için Doğuş Holding ve Fiba Holding'in Londra'da ortak kurdukları 'Dome Group’a vekalet verdikleri belirtildi.

IGA, bu adım ile nisan ayında tam kapasite ile faaliyete geçen havaalanı projesinin finansman maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

İGA'dan açıklama



Konu ile ilgili açıklamada bulunan İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu şunları söyledi;

“Refinansman, tüm dünyada dev projelere imza atan kurumlarca tercih edilen finansman modellerinden biridir. İnşaat maliyetleri azalan, operasyonel süreçlerini başarıyla yürüten ve nakit akışı güçlü olan bir şirketiz. Büyük taşınmanın ardından çok başarılı bir operasyon süreci yönetiyoruz. Şu an 72 havayolunun ve 6.5 ayda 41 milyon üzerinde yolcunun misafir edildiği ekonomik bir değerden bahsediyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının katılımı ile sağlanacak sendikasyon ile gerçekleşecek refinansman ile şirketimizin yıllık faiz yükünü önemli ölçüde azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu durum kuşkusuz ki rekabetçi avantajımızı da güçlendirecektir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından söz konusu refinansmana ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu ilgi şirketimiz için olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine duyulan güven adına da mutluluk verici. Diğer yandan, mevcutta devam etmekte olan kredi geri ödemelerimizde ve 2020 yılının başında devlete ödenecek kira bedeli açısından da herhangi bir sıkıntı bulunmadığını da belirtmek isteriz. İGA, İstanbul Havalimanı inşaatında ve akabinde işletmesinde ortaya koyduğu başarılarını, güçlü ortaklık yapısı, havacılık sektörünün global olarak beklenen büyüme potansiyeli ve havacılık/ havacılık dışı gelirlerinde gerçekleşek artışlarla geleceğe taşıyacaktır.”

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi

İstanbul’un üçüncü ve en büyük havalimanının ihalesi 2013 yılında yapıldı. Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG (İGA) ortaklığı ihaleyi 22 milyar 152 milyon euro KDV ile aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan İstanbul Havalimanı’nın yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro olarak açıklandı. Vergiler hariç havalimanı inşaatından devlete 32.4 milyar euro ödenecek. 4 etaptan oluşan havalimanının ilk etabı bu yıl açıldı.