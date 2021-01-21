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İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 150 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / ​​​​​​​Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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