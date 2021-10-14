İstanbul Portföy: Aydem’in ithamlarına kanuni haklarımızı kullanacağız

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), Aydem Yenilenebilir Enerji şirketinin hisselerinde usulsüz açığa satış işlemi gerekçesiyle 1.9 milyon lira idari para cezası kestiği İstanbul Portföy’den açıklama geldi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada “Aydem Yenilenebilir Enerji yaptığı açıklamada şirketimiz aleyhine Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzının ilk gününde usulsüz açığa satış yaparak, şirket hisselerinin olağan fiyat akışına müdahale edildiği, ilk işlem gününde hisse fiyatında yanlış ve yanıltıcı izlenimler uyandırıldığı, bu şekilde hisse değeri ile Aydem Yenilenebilir Enerji'nin itibarını olumsuz etkilediğine, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin ve yatırımcıların zarara uğratılmış ve mağdur edilmiş olduğuna dair asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur” denildi.



130 bin lot satış işlemi



İstanbul Portföy açıklamasında haksız ithamlara konu olan işlemin, Aydem Yenilenebilir Enerji hisse senedi sırasının ilk işlem gününde sehven yapılan 130,000 lot satış işlemi olduğu belirtilerek “İlgili tarihteki AYDEM işlem hacminin yalnızca yüzde 0,19’una tekabül edip, fiyat hareketlerini etkilemesi imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu işleme ilişkin şirketimiz portföyüne maddi bir çıkar sağlanmadığı düzenleyici kurum incelemesinde de net olarak belirtilmiştir” denildi.



Açıklamaya şöyle devam edildi: “AYDEM halka arzından diğer bir çok yatırımcı gibi portföylerimizin de zarar etmiş olmasına rağmen, her zaman yatırımcının yanında yer alan İstanbul Portföy, bu misyonunu devam ettirerek portföy yönetim sektöründe ilkleri yapmaya ve halka arzlarda yer almaya devam edecektir. Kurumumuza yapılan gerçekle bağdaşmayan açıklamalarla ilgili gerekli kanuni bütün haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.”



Açıklamada ayrıca İstanbul Portföy’ün yönetmekte olduğu 13 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğü ile, Türkiye’nin en büyük yüzde 100 yerli sermayeli bağımsız portföy şirketi olduğu kaydedilerek “Bugün itibariyle 5 Bireysel Emeklilik Fonunun yöneticiliğini, 10 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 8 Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve 18 Serbest Yatırım Fonunun kuruculuk ve yöneticiliğini yapmakta olup 500’den fazla bireysel, tüzel ve yabancı kurumsal yatırımcının özel portföylerini yönetmektedir. Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonlar, yurt dışı kurumsal yatırımcımız ve yönetmekte olduğumuz portföyler için, 2021 yılında yapılan halka arzlardan toplamda 947,3 milyon TL alım yapma suretiyle halka arzlardaki en büyük kurumsal yatırımcılardan birisi olarak sermaye piyasalarımızın gelişimine destek verilmiştir” denildi.