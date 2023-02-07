İstanbul serbest piyasada dolar 18,8300 liradan, avro 20,1690 liradan işlem görüyor
Uluslararası piyasalarda saat 13.04 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2000 ve dolar/yen paritesi 131,8 düzeyinde seyrediyor.
Haber Merkezi
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Uluslararası piyasalarda saat 13.04 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2000 ve dolar/yen paritesi 131,8 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,8320 liradan, avro 20,1690 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.874 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 yükselişle 82,4 dolardan işlem görüyor.