İstanbul'da 5 bin kişiye, Şırnak'ta 24 bin kişiye bir banka şubesi düşüyor

07 Kasım 2020

Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlası, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da hizmet verirken, bu şehirlerde 5 bin 750 şube bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam 11 bin 226 şube ile müşterilerine hizmet sunuyor.

En fazla banka şubesi, 3 bin 131 ile İstanbul'da yer alırken, İstanbul'u,1032 şubeyle Ankara, 731 şubeyle İzmir, 436 şubeyle Antalya ve 420 şubeyle Bursa takip ediyor. 5 ildeki 5 bin 750 banka şubesi, toplam sayının yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor.

Bayburt, 8 şubeyle en az banka bulunan şehir olurken, bunu, 10 şubeyle Kilis, 13 şubeyle Tunceli, 16'şar şubeye Iğdır, Bingöl ve Ardahan izliyor.

İller bazında her bir banka şubesinin kaç kişiye hizmet verdiğine bakıldığında ise kişi başına en az banka şubesi Şırnak'ta bulunuyor. Şırnak'ta 24 bin 73 kişiye bir banka şubesi düşüyor. Şırnak'ı, 22 bin 296 kişiye bir banka şubesi düşen Şanlıurfa takip ediyor.

Kişi başına en fazla banka şubesi ise İstanbul'da bulunuyor. 4 bin 956 kişiye bir banka şubesi düşen İstanbul'u, 5 bin 178 kişiyle Artvin, 5 bin 285 kişiyle Muğla, 5 bin 464 kişiyle Ankara ve 5 bin 760 kişiyle Antalya izliyor.

Türkiye'de eylül sonu itibarıyla illere göre şube sayısı ve bir şubeye düşen nüfus bilgileri şöyle:

Şehir Yurt içi Şube Sayısı Şubeye Düşen Nüfus İstanbul 3.131 4.956 Ankara 1.032 5.464 İzmir 731 5.974 Antalya 436 5.760 Bursa 420 7.276 Konya 272 8.207 Kocaeli 261 7.482 Adana 247 9.060 Mersin 208 8.848 Muğla 186 5.285 Gaziantep 182 11.370 Kayseri 176 7.996 Manisa 167 8.626 Balıkesir 165 7.446 Aydın 161 6.900 Samsun 147 9.173 Denizli 145 7.153 Tekirdağ 132 7.995 Hatay 131 12.434 Eskişehir 120 7.395 Sakarya 120 8.580 Trabzon 115 7.034 Diyarbakır 109 16.113 Afyonkarahisar 94 7.760 Şanlıurfa 93 22.296 Kahramanmaraş 86 13.419 Çanakkale 78 6.950 Sivas 75 8.519 Ordu 74 10.191 Erzurum 71 10.733 Malatya 67 11.942 Zonguldak 67 8.896 Çorum 64 8.294 Edirne 60 6.898 Kütahya 60 9.654 Tokat 60 10.212 Isparta 57 7.805 Van 56 20.299 Giresun 54 8.303 Yozgat 54 7.800 Kastamonu 53 7.158 Rize 53 6.475 Kırklareli 52 6.958 Elazığ 51 11.590 Mardin 49 17.117 Adıyaman 43 14.568 Uşak 43 8.616 Bolu 42 7.526 Amasya 41 8.239 Osmaniye 41 13.140 Burdur 40 6.769 Düzce 39 10.055 Nevşehir 39 7.769 Aksaray 38 10.957 Artvin 33 5.178 Batman 33 18.444 Bilecik 31 7.078 Erzincan 31 7.572 Çankırı 30 6.526 Sinop 30 7.274 Karabük 29 8.567 Kars 29 9.841 Kırşehir 29 8.377 Yalova 29 9.344 Ağrı 28 19.149 Kırıkkale 28 10.107 Niğde 28 12.959 Karaman 27 9.380 Bartın 22 9.011 Şırnak 22 24.073 Bitlis 21 16.576 Muş 21 19.467 Siirt 21 15.727 Gümüşhane 20 8.226 Hakkari 17 16.528 Ardahan 16 6.082 Bingöl 16 17.488 Iğdır 16 12.465 Tunceli 13 6.512 Kilis 10 14.249 Bayburt 8 10.605

Kaynak: AA