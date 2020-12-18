İstanbul'da tahsil edilen vergi miktarı kasımda 47 milyar lira oldu

İstanbul İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'da 2019 yılının Ocak- Kasım dönemleri arasında 302 milyar lira merkezi bütçe geliri tahsil edilmişken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 23,5 artarak 373 milyar lira tahsilat gerçekleşti. İstanbul'dan tahsil edilen vergi gelirleri ise aynı dönemde yüzde 25,3 artarak 350 milyar lira oldu. Kasım ayında gerçekleşen vergi gelirleri tahsilatı ise İstanbul'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 47 milyar lira oldu.

Dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) geliri kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,6 arttı.

2020 yılının Ocak- Kasım dönemleri arasında İstanbul'da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalırken kurumlar vergisi tahsilatı yüzde 46,8 arttı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilatı 74 milyar lira, kurumlar vergisi tahsilatı 58 milyar lira oldu. Dahilde alınan KDV ise Ocak-Kasım dönemleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artarken kasım ayındaki değişime bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137,6 artış gerçekleştiği görüldü.

Kasım ayında İstanbul'da 9,8 milyar lira Özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilatı gerçekleşti.

İstanbul'da 2020 yılının Ocak- Kasım dönemleri arasında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 22,4, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 23,8 oldu. ÖTV tahsilatı bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 51,6 arttı. Kasım ayında ise ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 artarak 9,8 milyar lira oldu.

Kasım ayında ÖTV tahsilatının yüzde 33,3'ü motorlu taşıtlardan gerçekleşti.

Ocak- Kasım dönemleri arasında İstanbul'da petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen ÖTV geliri 2019 yılına göre yüzde 19,6 artarken motorlu taşıtlardan tahsil edilen vergi geliri yüzde 251,9 arttı. Aynı dönemde alkollü içkilerden tahsil edilen vergi geliri yüzde 6,9, tütün mamullerinde yüzde 39 arttı. Kasım ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen özel tüketim vergileri yüzde 10,7 artarken motorlu taşıtlardan tahsil edilen özel tüketim vergileri yüzde 270,3 arttı.

İstanbul'da Ocak- Kasım 2020 döneminde 3,3 milyar lira idari para cezası tahsil edildi.

2020 yılı Ocak- Kasım dönemleri arasında tahsil edilen para cezalarının yüzde 41,5'i İstanbul'dan gerçekleşti. Para cezalarının tahsilatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 artarken en yüksek artış yüzde 103,1 ile idari para cezalarında gerçekleşti. Kasım ayında ise İstanbul'da 706 milyon yüzde para cezası tahsil edilirken tahsilatın yüzde 80,9'u idari para cezalarından oldu.

Kasım ayı itibariyle İstanbul'da gelir vergisi faal mükellef sayısı 542 bini aştı.

Kasım ayı itibariyle İstanbul'da gelir vergisi faal mükellef sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı yüzde 10,6, kurumlar vergisi mükellef sayısı yüzde 8,2 ve KDV mükellef sayısı yüzde 7,1 arttı.